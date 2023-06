Vandaag lekker weer in Rijssen-Holten

Raalte gaat na maandenlan­ge discussie in aangepaste vorm door met slooprege­ling stallen

Geen volledige stop, maar in aangepaste vorm gaat de gemeente Raalte door met het slopen van leegstaande, verpauperde stallen. Dat is de uitkomst van een maandenlange discussie over het gebruikt van de sloopregeling, die de laatste tijd volgens meerdere politieke partijen werd misbruikt. De aangepaste regeling is echter van tijdelijke duur.