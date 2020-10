Vandalen leggen fiets op spoor en zorgen voor ongeluk met intercity bij Rijssen

Zoon na inbraak bij zijn moeder in Holten: ‘Ik ben niet de zielige zoon, die op tv bij een openstaand laatje gaat staan’

12 oktober HOLTEN - Hij wordt er naar eigen zeggen ‘nog net niet helemaal gek van’, maar marketeer Marcel Janssen uit Goor had niet verwacht dat Facebook zou ontploffen, nadat hij daar zaterdagavond een berichtje plaatste over de inbraak in de woning van zijn moeder in Holten. Dat berichtje was maandagochtend al meer dan 3.200 keer gedeeld en leidde bovendien tot honderden reacties en steunbetuigingen.