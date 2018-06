Veel rook bij brand in bedrijfspand in Holten

Snelweg A1 tot vanmiddag dicht na aanrijding met meerdere voertuigen

19 juni De snelweg A1 is afgesloten tussen Rijssen en Lochem. Oorzaak is een groot ongeval waarbij dinsdagochtend twee vrachtauto's, een busje en een personenauto betrokken waren. Naar verwachting duurt de afsluiting tot 15 uur in verband met onderzoek en herstelwerkzaamheden.