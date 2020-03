Verdacht pakketje bij tankstation A1 bij Holten blijkt kwestie van zoeken naar juiste (af)zender

'Gasexplo­sie Rijssen veroor­zaakt door bewoner die zelf met gasfles knutselde’

8 maart De hele glazen pui is door de gasexplosie naar buiten geblazen, een binnenmuur is ontzet en zowel de buitendeur, als de deur naar het balkon is door de druk uit de sponning gesprongen. Dat de bewoner van het bewuste appartement in seniorencomplex De Reling in Rijssen ongedeerd bleef mag gerust een wonder heten.