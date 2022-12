Vermiste vrouw (28) die in glitterjurk uit discotheek Lucky vertrok, is terecht

Prins Plakkie en adjudant Gait zwaaien de scepter in carnavals­dorp Holten

Jasper Zwiers is de nieuwe prins carnaval van CV de Fienpreuvers in Holten. Samen met zijn adjudant Gerrit Reterink luidde hij zaterdagavond in partycentrum de Poppe het carnavalsseizoen 2023 in.

12 november