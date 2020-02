Vertraging door aanrijding op A1 bij Holten

Man uit Wezep verspreidt wietlucht en wordt gepakt op parkeer­plaats van AC restaurant Holten

26 februari Een 40-jarige man uit Wezep is gisteren rond 16.00 uur aangehouden op de parkeerplaats van het AC restaurant in Holten. Hij had een joint bij zich en ‘wat hennepresten’. Dat meldt de politie Rijssen-Holten op haar Facebookpagina. Over de aard van de hennepresten maakte de politie niets bekend.