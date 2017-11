Verwijderen stekker oorzaak van chaletbrand in Holten

Vijftigste prins van de Fienpreuvers is Stefan Koopman

12 november Prins Poemba de Bourgondiër, alias Stefan Koopman, is de nieuwe Prins der Fienpreuvers in Holten. Samen met zijn Adjudant Skool’n, Mark Schoolen kwam hij om 22.22 uur zaterdagavond tevoorschijn in de feestzaal van Café Het Bonte Paard in Dijkerhoek.