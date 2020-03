Viering 75 jaar bevrijding: het regent afgelastingen, 31 augustus alternatieve datum

Lekker helemaal alleen wandelen en sporten in het bos? Vergeet het maar: iederéén doet dat

15 maart Corona noopt ons tot bezinning. Tot sociale onthouding. Tot afstand tot de medemens. Maar binnen zitten is ook zo wat. Dus gaan we naar het bos. Want in de natuur, daar kunnen we andere mensen ontlopen en toch actief zijn. Toch?