Vleesverwerker Enkco na 60 jaar weg uit Holten

Fout in politie-alarmsys­teem: overval in Holten blijkt helemaal geen overval

21 februari Een overval op een bedrijf aan de Evertjesweg in het buitengebied van Holten, het nieuwe politiemelding-systeem in de regio Twente doet donderdagmorgen alle alarmen afgaan. Voor niets. Een technisch foutje in het systeem van persalarmering.