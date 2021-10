Voetbalclubs in Overijssel willen samen het tekort aan scheidsrechters tackelen

Trots van Terwolde gerestau­reerd met behulp van dorpsbewo­ners: ‘Het hoort bij het dorp en de kerk’

2 september Deventer kende in de negentiende eeuw een befaamd orgelbouwer, Carl Friedrich August Naber. Zijn eerste orgel, dat in Terwolde staat, wordt vrijdag eindelijk weer in gebruik genomen. De inwoners trokken de portemonnee om aan de restauratie van een ton mee te betalen. Het orgel is sinds de oplevering in 1827 onlosmakelijk met Terwolde verbonden.