Voorlopig geen uitbreiding Camping De Holterberg

Actie Team Thuis van Holtense Kristel helpt gezin en eenzamen de crisis door

17 februari HOLTEN - Met de verkoop van Team Thuis T-shirts en hoodies wil Kristel Veltkamp (37) uit Holten een flinke vleug positiviteit en feel good de wereld insturen. De communicatiespecialiste doet dat in de avonduurtjes, want overdag probeert de werkende moeder van drie kinderen alle ballen in de lucht te houden. Vermoeiend noemt ze het zelf. Wat drijft haar om deze actie te doen waarvan een deel van de opbrengst voor Humanitas is. En welke rol speelt Hugo de Jonge hierin?