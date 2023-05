Vrachtwagen met containerbak vol metaalspanen kiepert om tussen Wierden en Rijssen

Feestweek Bruisend Nijverdal verkast uit het centrum: ‘We hebben meer ruimte nodig’

Het dorpsfeest Bruisend Nijverdal leek de afgelopen jaren onlosmakelijk verbonden met het dorpshart. Maar het evenement is in september niet langer op en rond de Markt midden in Nijverdal. De festiviteiten verkassen naar de Evenementenweide. „Alles wordt groter en daar is ruimte voor nodig”, zegt de organisatie.