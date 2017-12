Vriendengroep uit Rijssen heeft al sinds degradatie een jaarkaart van Go Ahead Eagles

Sittard, Maastricht of Leeuwarden; niks is te ver voor Café Eagles. Deze groep vrienden uit Rijssen - niet een écht café - volgt al jarenlang Go Ahead Eagles op de voet. Maar in Rijssen is het gezelschap nog een vreemde eend in de bijt.

Het begon eigenlijk als grap, vertelt de vriendengroep, bestaande uit Nick, Niels, Niek, Stefano, Tijs, Emiel en Jarnik. Op 22 mei 2015 strijdt Go Ahead tegen De Graafschap om in de eredivisie te blijven. ,,Als Go Ahead degradeert, kopen we een seizoenskaart”, spreken ze af. Die grap komt ze duur te staan, want Go Ahead Eagles verliest die wedstrijd met 1-0. De club uit Deventer degradeert naar de Jupiler League.

Maar na hun eerste bezoek aan de club uit Deventer is de groep verkocht. ,,De sfeer op de tribunes is geweldig en het stadion is echt uniek, nog altijd midden in een woonwijk en de tribune is dicht bij het veld”, vertellen ze trots, ,,net zoals in Engeland.” Nick Nieuwenhuis kende de club al. Vroeger ging hij altijd met zijn vader Johan mee naar de Adelaarshorst.

Geen echt café

Go Ahead Eagles is niet de eerste club waar je aan denkt als je in Rijssen woont, waar het toch vooral FC Twente-gebied is. ,,In het begin was het wel gek”, geven ze toe. ,,Als je vertelt dat je voor Go Ahead Eagles was, kreeg je een rare blik en de vraag: hoe kom je daar nou bij?” De groep weet dat ze niet de enige supporters uit de stad zijn. Maar met de vlaggen die ze meenemen naar de wedstrijden zijn ze wel de Rijssenaren die opvallen.

De naam van de groep doet vermoeden alsof ze naast voetbalfans ook kroegeigenaren zijn, maar niks is minder waar. ,,De naam Café Eagles is eigenlijk gejat van Café Sander, een keet waar we vroeger wel eens kwamen. Het is ook niet echt een café, maar gewoon de groepsnaam.”

Rivaliteit