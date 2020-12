Vrouwen beroven bejaarde (85) in Holten na smoesje bij de voordeur

Snelladers voor elektri­sche auto’s bij Sallandse Heuvelrug en op 't Lochter in Nijverdal gewenst

20 november NIJVERDAL - Steeds meer mensen rijden tegenwoordig in een elektrische auto. Dat is goed nieuws voor het milieu, want het vermindert de CO2-uitstoot. Het opladen neemt echter relatief veel tijd in beslag en dat probleem wil de Hellendoornse politiek nu bij de hoorns vatten. Het toverwoord daarbij is: Snellaadpunten.