Waarschuwing voor brief Nextdoor in Nijverdal en Holten

Meerdere inwoners van Nijverdal en Holten klagen over de Nextdoor-app. Ze worden door een buurtbewoner in een brief uitgenodigd om zich aan te melden voor deze buurtapp. Maar de betrokkene heeft daarvoor geen toestemming gegeven en is soms helemaal geen lid van Nextdoor.

In Nijverdal is de brief per post verspreid in onder meer de wijken Groot Lochter en Kruidenwijk. In Holten gebeurde dat onder andere de wijk De Haar. In heel het land zijn de epistels de afgelopen tijd opgedoken.

„Ik ben weliswaar lid van deze app, waarin informatie over je buurt kan worden uitgewisseld”, zegt een Nijverdalse. „Maar het kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn dat ze mijn naam gebruiken voor ledenwerving, zonder dat ze mij ooit gevraagd hebben of ik daaraan wilde meewerken. Je weet ook niet wat gebeurt met de informatie die verstrekt moet worden. Ik raad daarom alle mensen aan niet mee te doen.”

Aangifte bij politie

Ze stelt dat er sprake is van identiteitsfraude, omdat Nextdoor onrechtmatig gebruik maakt van persoonsgegevens. De Nijverdalse vindt het een kwalijke zaak. En ze zegt dat ze van plan is aangifte te doen over het voorval bij de politie in Nijverdal. Ook in Holten is dat al gebeurd door afzenders die niet wisten dat hun naam gebruikt werd in een brief van de buurtapp, die van Amerikaanse oorsprong is.

Het schrijven meldt dat Nextdoor honderd procent gratis en besloten - alleen voor de buren - is. In de app kunnen plaatselijke tips en aanbevelingen voor bijvoorbeeld een klusjesman of een oppas gedeeld worden. Ook is het voor de deelnemers onder andere mogelijk de veiligheid in hun buurt te bespreken of buurtevenementen te plannen.