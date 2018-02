Waerdenborch in Holten schorst bewapende leerling

De Waerdenborch in Holten heeft donderdag een 15-jarige leerling geschorst vanwege wapenbezit op school. De scholier had 3 messen in zijn tas, waarvan één vlindermes. De politie heeft de messen in beslag genomen.

Directeur Jeroen de Ruiter bevestigt het incident. Het mes werd in de tas van de vmbo-leerling gevonden na een opstootje met een andere leerling. Deze tweede is niet geschorst, maar de ouders zijn wel gevraagd om hem even thuis te houden om eventuele verdere onrust te voorkomen. Met de geschorste scholier en diens ouders wordt overlegd of de jongen terug kan keren op school, of dat het beter is dat hij naar een andere locatie gaat, of zelfs een andere school. „We moeten kijken wat de beste manier is om de schoolcarrière te vervolgen.”

Waar het opstootje over ging, is nog niet geheel duidelijk geworden, zegt De Ruiter. De betrokken leerlingen zitten in de tweede en derde klas vmbo.

Quote Wapenbezit is niet te tolereren. Daar zitten we bovenop Jeroen de Ruiter, directeur

Er is geen sprake geweest van een vechtpartij. De Ruiter benadrukt dat het mes niet bij het opstootje is getoond of getrokken, maar dat het later in de tas is gevonden. „Er is bij het opstoot je geen gevaar geweest voor leerlingen”, aldus De Ruiter. „Maar wapenbezit is niet te tolereren. Daar zitten we bovenop.”

Alertheid

De Ruiter prijst in dat verband de alertheid van de medewerkers. „School moet een veilige plek zijn. Er is veel toezicht. En medewerkers merkten aan reacties van scholieren dat er wat gaande was en waren er meteen bij. Ze hebben de betrokkenen geïsoleerd en apart in school gezet voor een gesprek. Daarbij is op een gegeven moment in de tas gekeken en zijn de messen gevonden. Ons vermoeden was dat één daarvan, het vlindermes, in elk geval onder de wet verboden wapenbezit valt.”

De Waardenborch schakelt in zulke omstandigheden de politie in, die de messen diezelfde dag nog heeft opgehaald. De politie laat de afhandeling verder aan de school over. Er is geen proces-verbaal opgemaakt.