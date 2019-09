Weer een muziekprijs voor Edwin van Hoevelaak uit Holten, dé topproducer van het Nederlandse lied

videoHoltenaar Edwin van Hoevelaak is maandag verkozen tot beste producer van de Nederlandstalige muziek. Hij ontving daarvoor een Buma NL Award in het Utrechtse TivoliVredenburg. ,,Echt een kroon op mijn werk’’, vindt Van Hoevelaak.

Van Hoevelaak is producer van onder anderen André Hazes junior. Eerder dit jaar viel hij ook al in de prijzen bij de uitreiking van de Edisons; de algemene nationale muziekprijs. In april kreeg Van Hoevelaak bovendien een koninklijke onderscheiding.

Hits

,,Heel bijzonder’’, zegt hij over de NL Award. ,,Je bent met allerlei artiesten bezig en doet je ding zo goed mogelijk - dan is dit wel een heel mooie waardering.’’ De prijs is er voor zijn hele oeuvre, heeft Van Hoevelaak begrepen. ,,Ze speelden ook een hele medley met hits die ik heb gehad; dan denk je: toch wel aardig gelukt.’’ Maar dat klinkt haast alsof de Holtenaar van plan is te stoppen. ,,Nee joh, voorlopig stop ik niet. Dat is geen optie.’’

Heerlijk

Van Hoevelaak’s Rooftop Studios liggen net buiten Holten. Het is een vertrouwd adres voor Nederlandse artiesten. „Mensen vinden het heerlijk hier te komen”, vertelde de producent in een eerder interview met deze krant. „De Holterberg, de rust en de natuur hier omheen. Artiesten vinden dat heerlijk en blijven dan ook vaak overnachten. Als geboren Holtenaar maakt me dat trots.”

Raaltenaar Robert Pater was genomineerd voor de titel ‘Grootste talent'. Die prijs ging uiteindelijk naar Brian Voet.

Volledig scherm Edwin van Hoevelaak krijgt opnieuw een belangrijke erkenning. © Regien Klein Hegeman