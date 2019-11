Weggebruikers in beide richtingen in de file op A1 bij Rijssen

Millennial Jan Terlouw jr bezingt generatie­ge­no­ten tijdens Brechtfes­ti­val

22 november Jan Terlouw jr. (26) zingt op 7 december tijdens een singer-songwritersavond van het Brechtfestival in zijn thuisstad Deventer over zware thema's. Zaken als millennials met een burn-out en de uitputting van de aarde. Hij gaat dan in het Etty Hillesum Centrum met de billen bloot: alleen on stage, achter een piano. ,,De druk wordt hoger voor jongeren, vooral door de rol van social media.’’