Werkstraffen voor mishandeling in tankstation bij Holten

video Spelen in de modder en knuffelen met biggen in Bathmen

9 augustus Kinderen in de modder, varkens die op veters bijten, vieze benen: een middagje biggen knuffelen bij Piggy's Palace in Bathmen. ,,We willen mensen met varkens in contact brengen", vertelt eigenaar Erik Stegink. En met 150 mensen bij de biggen in de modder moet dat wel lukken.