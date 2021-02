Wielerverenigingen pleiten voor behoud MTB-route Holterberg bij provincie: ‘We zien nauwelijks reptielen op ons pad’

Alweer geen paasvuur­wed­strijd in Holtense buurtschap­pen: ‘Een prachtige traditie staat onder druk’

14 januari Marc Oostenenk was 13 jaar toen hij toetrad tot het gilde der poasboakebouwers in Espelo. Slepen met snoeihout. Opgewonden toekijken als de hens er in gaat en een paasvuur ontstaat zonder weerga. De warme, oranje gloed van de vlammen op de wangen. Marc is nu 21 jaar en ‘chef hout’ van de paasvuurbouwers uit de Holtense buurtschap. Hij is een chef zonder werkplek: voor het derde jaar op rij is de paastraditie geschrapt. ,,Je voelt de animo afnemen. En dat is doodzonde.’’