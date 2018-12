Zelfs opruimen van kaarsen is zen op Canadese begraafplaats Holten

,,Ook dit is stilstaan bij onze vrijheid’’, zegt Anton Bronsvoort, bestuurslid van de Stichting Viering Nationale Feestdagen. Al bukkend pakt hij de witgekleurde omhulsels op. Er wachten nog zo’n 1500 stuks. ,,Terwijl we alles schoonmaken, praten we bij over de kerstavond. Dat er bijvoorbeeld dit keer veel afgevaardigden uit Canada waren.’’

Bronsvoort is één van de vijftien opruimers die met een grote vuilniszak alle graven en de toegang langsloopt. Zes kinderen van de Holtense basisscholen volgen zijn voorbeeld. De 4-jarige Jurre van Wieringen loopt samen met zijn moeder Nienke van Wijck mee. Zelf konden ze maandagavond tijdens de ceremonie niet aanwezig zijn. ,,Dus helpen we vandaag. Ik vind het belangrijk om onze kinderen mee te geven dat we door deze helden in vrijheid leven. Dat we ze op deze manier ook aandacht geven. En als je ziet hoeveel werk de tuinmannen hebben om dit te onderhouden, dan dragen wij daar graag een steentje aan bij.’’

Voorzitter van de stichting, Marc Fraser benoemt de serene rust die aanwezig is op de Canadese begraafplaats. ,,Welk bezoek je ook brengt, of dat nu tijdens dodenherdenking is of bij het opruimen. Zodra je door het poortje loopt, word je het respect ingeduwd. En je voelt je meteen zen.’’ De opruimactie gaat overigens snel. Binnen een klein half uur zijn alle 1394 graven weer ‘schoon’.