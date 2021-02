Zwembroek aan en snorkel op voor een gratis ijsje in Holten; oftewel het voorjaar in de (ijs)bol

Is de dode vogel die zich in Holtense tuin te pletter vloog een unieke vondst?

8 januari Leven er dan toch wilde korhoenders op de Sallandse Heuvelrug? Dna-onderzoek moet uitwijzen of de niet geringde korhaan, die zich op oudjaarsdag te pletter vloog tegen een raam in Holten, deel uitmaakt van de Zweedse groep die in het nationale park is uitgezet of toch een unieke vondst blijkt.