1,2 miljoen subsidie voor ontslagen bankmedewerkers

Graffiti-kunst­werk in Raalter tunnel razendsnel verminkt door vandalen

6:00 De verf van het kunstwerk in de Raalter tunnel onder de N35 was amper droog, of onverlaten sloegen toe. Met roze en zilveren verf verminkten ze de creatieve uiting, die met haar afbeeldingen vrolijkheid oproept bij de wandelaar en de fietser.