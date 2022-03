100 Oekraïense vluchtelingen komen van Heino naar camping in Dalfsen: ‘Gelukkig geen stretchers in een sporthal’

Bewoners rondom nieuw zonnepark Morgenlan­den in Wijhe voelen zich buitenspel gezet: ‘Vertrouwen is ernstig geschaad’

Het bewonersplatform voor zonnepark Morgenlanden bij Wijhe is buitenspel gezet in het overleg over de inpassing van het zonnepark aan de Raalterweg bij Elshof. Dat zegt woordvoerder Bram Veneberg. Om de communicatie tussen omwonenden en zonneparken vlot te trekken, wil de gemeenteraad van Olst-Wijhe dat er een rondetafelgesprek komt met alle belanghebbenden, raad en gemeentebestuur.

23 maart