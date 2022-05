50 minderjarige asielzoekers naar Lemelerveld: ‘Het plaatsje Elders bestaat niet’

Henny verbindt slachtof­fers Wijhese vloerzeil­ramp in kunstwerk: ‘Zo zie je echt hoeveel mensen omkwamen’

Kunstenares Henny Schaapman uit Wijhe heeft het al twee jaar geleden gemaakt: een monument ter nagedachtenis van de negentien slachtoffers van de ‘vloerzeilramp’ van 7 mei 1945. Het wordt vandaag eindelijk onthuld. ,,Het is goed dat er nu een plek is waar ze echt gezien worden. Ik krijg er kippenvel van nu ik me dat zo realiseer.’’

