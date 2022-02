600 tompoucen voor 600 inwoners: heel Lettele steunt de Olympische Carlijn Achtereekte

Eten in een restaurant is duurder, maar zien gasten in Oost-Nederland dat terug op de rekening?

Duurdere producten, hogere energieprijzen en stijgende salariskosten. Sinds de horeca in november in lockdown moest, is het leven duurder geworden. Zien klanten in deze regio dat terug op de rekening, nu de restaurants weer open zijn? ,,We zullen zien of ons nieuwe concept uit kan.”

30 januari