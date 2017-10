'Aanleg van kruispunt is zinloos'

VideoOmwonenden van kruising bij Heino Noord zien nut van investering niet. Anderhalf miljoen euro voor de ontsluiting van drie woonhuizen en één boerderij is geldverspilling. Dat zeggen diverse betrokkenen over het plan om een nieuw kruispunt aan te leggen op de N35 bij Heino Noord. Dat geld kan volgens hen beter worden besteed in Mariënheem, daar is de nood groter.

De ontwerpers van een nieuw kruispunt in de buurt van voormalig restaurant Peter Pan bezondigen zich aan willekeur. Dat vindt Niels Tomson, woordvoerder namens de dorpen die zich verenigen in hun verzet tegen de plannen voor de N35 (Hoonhorst, Laag Zuthem, Heino, Mariënheem en Haarle). ,,De nieuwe voorziening in Heino Noord heeft geen enkele toegevoegde waarde voor de leefbaarheid en veiligheid van omwonenden en betrokkenen.''

Des te vreemder vindt hij het dat inwoners van Mariënheem in de kou blijven staan. Zij snakken naar maatregelen, omdat trucks en ander gemotoriseerd verkeer dwars door hun dorp denderen.

Plaatselijk Belang Mariënheem bepleit sinds begin januari de aanleg van druppelvormige verkeerspleinen aan weerszijden van het dorp. Die zouden de verkeersveiligheid wél ten goede komen. Geraamde kosten: 1 tot 1,6 miljoen euro. Wanneer de plannenmakers de 1,5 miljoen euro voor Heino Noord doorschuiven naar Mariënheem, is iedereen blij. Zo betoogt althans Tomson.

Landbouwgrond

Zijn visie wordt gedeeld door omwonenden van het gewraakte traject en andere betrokkenen. Onder wie Pros Veldman. Hij woont weliswaar aan de Hagenweg in Laag Zuthem, een eindje verderop, maar bezit landbouwgrond aan gene zijde van de N35, onder meer waar het nieuwe kruispunt is gepland. ,,Ik ben er niet blij mee dat ik grond dreig kwijt te raken'', erkent Veldman. ,,Want dat kruispunt is zinloos. Dat vindt iedereen hier in de buurt. Waarom alles op z'n kop gooien voor de ontsluiting van één boerderij en drie huizen? Dat geld is veel beter besteed in Mariënheem.''

Ook boer Neppelenbroek zit niet op de nieuwe voorziening te wachten. Opmerkelijk, want zijn boerderij wordt aangesloten op het nieuw aan te leggen kruispunt, via een toekomstige parallelweg. Volgens Neppelenbroek wordt het er niet veiliger op en zal de bestuurder van een tractor of truck veel meer moeite krijgen om de N35 op te draaien.