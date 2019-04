Aanpoten op het boerenerf in Salland en vanavond al in Teuge

Ouders, kinderen en de boeren staan ervoor in de rij; de Foodcamps van Judith de Rijk en Hanneke Stegeman. Een sportief rondje erf, oogsten, koken en proeven. Dat alles in krap twee uur tijd. Zoals in het boerenleven, gewoon aanpoten geblazen.

Vol gezonde zin hangt het duo Judith de Rijk uit Olst en de Apeldoornse Hanneke Stegeman van Foodcamp uit de splinternieuwe foodtrailer. Samen met koks gaan ze de komende maanden de boer op om kinderen en ouders aan het werk te zetten. Op een leuke, sportieve en leerzame manier. Om zoveel mogelijk de beleving van voedsel en het reilen en zeilen op de boerderij door te geven. ,,Want daar begint alles wat met voedsel te maken heeft’’, stellen de dames. ,,Op het erf van de boer of tuinder.’’

Waar Nederlandse sterrenkoks en de wereldberoemde Jamie Oliver hen al in voor zijn gegaan om te vertellen dat de groente niet in de supermarkt groeit, je van bonen een hippe dip kan maken en een vette hap obesitas veroorzaakt, voegen de dames er nog een ingrediënt aan toe; de Foodcamp. Ofwel lekker actief bezig zijn bij de boer of tuinder. Waar gewerkt, geoogst en gekookt wordt. Gewoon buiten op het erf.

Verbinden

Het basisidee ontstond een paar jaar geleden. De Rijk wilde mensen verbinden rondom voedsel. Ze kwam in contact met Hanneke Stegeman, die voor een groot evenement in hartje Apeldoorn, koeien zocht. ,,We hebben elkaar gesproken, de klik was er meteen.’’ De klik die Stegeman bedoelt is de liefde voor het boerenleven. Beide dames zijn namelijk boerendochters uit Twente. De Rijk is afgestudeerd aan de Universiteit van Wageningen en altijd verbonden gebleven met het boerenerfgoed.

Het stel mikt in eerste instantie op de doelgroep Buiten Schoolse Opvang. ,,Een constante groep”, weet de Rijk. ,,BSO’s gaan er namelijk steeds vaker op uit. Het was dus handig om boeren naast de stad te hebben.’’ Na veel brainstormsessies met andere partijen en een onderzoek van studenten van Hogeschool Windesheim of de mogelijkheden überhaupt haalbaar zijn, doen zaken als vervoer, veiligheid, en het hoge kostenplaatje de vrouwen echter lachen als een boer met kiespijn. ,,Dat wordt niks dachten we eerst’’, zegt Stegeman. ,,En toch zijn we gewoon begonnen. Boerderijen en BSO’s hebben kennis met elkaar gemaakt. Met succes. Inmiddels zijn veel boeren om. Er is in twee jaar tijd veel veranderd.’’

Sportinstructeurs

Want er blijkt veel meer uit te halen dan alleen een bezoekje aan de boerderij. Het idee om voedsel met beweging te verbinden bijvoorbeeld. Naast agrariërs betrekken de Rijk en Stegeman ook sportinstructeurs, koks en supermarkten bij het nieuwe concept. ,,Dat was wel grappig. Zo zaten we met drie jonge sportinstructeurs bij een boer om de tafel. Allen enthousiast. Met name de boeren ontdekten dat aanhaken bij de rest van de samenleving nieuwe kansen biedt. Maar de boer zag niet in hoe je dan een bootcamp op zijn erf kon houden. ‘Ik heb helemaal niks liggen’ was het commentaar’’, vertelt Stegeman. ,,De sportjongens vonden allerlei passende obstakels zoals palen, de bulten van het ingekuilde voer en nog veel meer.’’

Met de drie thema’s boerderij /tuinderij, buiten en de natuur en koken en eten loopt voedsel als een rode draad door het verhaal. De boer vertelt over het boer zijn. De kinderen en ouders krijgen daarna werk te doen als kalfjes of koeien voeren, zaaien of biggetjes in het stro zoeken. Gevolgd door een sportieve activiteit. En de kok bereidt het eten dat geoogst is.

Lange bulten

,,Ik kan me nu al verheugen op de aspergeboerderij waar we straks staan’’, blikt de Rijk vooruit. ,,Lekker over de lange bulten springen. En verse asperges zo van het land eten.’’ Kortom de jeugd (en ouders) worden beter bewust van een gezond leven en waar ons voedsel vandaan komt. Bovendien hebben ze ook nog eens een superleuke middag.’’