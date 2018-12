Aanranding op station Wijhe, politie op zoek naar man met grote neus

Oud-profs lopen warm voor strijd om Costa Brava Cup van oud-Wijhenaar Chiel van Dijk

9:03 Voor het eerst mengt een team van oud-profvoetballers zich in de strijd om de Costa Brava Cup, die is bedacht door oud-Wijhenaar Chiel van Dijk. Deelnemende teams kunnen medio mei zowel tégen als mét voormalige internationals spelen, zoals Mario Been en Ruben Schaken.