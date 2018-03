Acht nieuwe appartementen bij woonzorgboerderij Stevenserf

Kievit en grutto hebben het moeilijk in Overijssel

16:52 De wulp, kievit, grutto en scholekster hebben het moeilijk in Overijssel. Met name het aantal grutto's en kieviten neemt nog steeds af. De wulp en de scholekster zijn wel weer iets meer te zien dan vorig jaar. Sinds de eerste telling in 1994 zijn de aantallen weidevogels in Overijssel met 39% gedaald.