Actiegroep Ceintuurbaan in Raalte boekt haar eerste succes

interview Willemien, ijverige bij van Ponyweek Heeten

11:30 Vraag in Heeten naar de drijvende krachten, de steunpilaren, van de Ponyweek Heeten, en grote kans dat de naam van de 58-jarige Willemien Evers valt. Zo gek is dat ook niet. De geboren Haarlese, die al jaren in Heeten woont, heeft in zoveel commissies van het festijn haar steentje bijgedragen. En is nog altijd een ijverige bij op Ponyweek Heeten.