Actiegroep in Raalte laat zien welk effect snelheid heeft op de remweg van auto's

Uit recente metingen, uitgevoerd door de gemeente Raalte, blijkt dat er op de Ceintuurbaan structureel te hard wordt gereden. De snelheidslimiet op de doorgaande weg is 30 kilometer per uur.

De bewonersgroep heeft ook zelf onderzoek gedaan en meer dan honderd mensen gesproken. Uit de gesprekken blijkt dat op veel plaatsen in Raalte mensen harder rijden dan is toegestaan. Volgens bewoners Olaf en Truus Horn leidt dat tot gevaarlijke situaties.

Kinderen

De instructeur laat eerst zien hoe lang de remweg is van een auto met een snelheid van 30 kilometer per uur en daarna met 50. ,,Hierdoor hopen we de mensen bewust te maken en aan te moedigen zich in te zetten voor de verkeersveiligheid in hun eigen buurt'', zegt betrokken bewoner Thomas Klunder.