Adviesbureau uit Zwolle ingeschakeld om toekomst veelbesproken Strunk Raalte te onderzoeken

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Corona rukt in onze regio sterk op: piek maanden niet zo hoog geweest

13 oktober Het aantal nieuwe coronagevallen in deze regio is fors toegenomen. Er zijn 496 mensen positief getest in de veiligheidsregio’s IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Flevoland tussen gisterochtend en vanochtend. Het is maanden geleden dat dit getal zo hoog lag.