Adviesbureau ziet veel misgaan in Strunk-dossier: ‘Vertrouwen in gemeente Raalte tot nulpunt gedaald’

Zo was een flatje in Hardenberg het distribu­tie­punt voor wietkweke­rij­en in Oost-Nederland

14:51 Een centraal distributiepunt voor de bevoorrading van meerdere wietkwekerijen in Oost-Nederland stond volgens het Openbaar Ministerie in 2017 in Hardenberg. In totaal zes verdachten verschijnen vandaag en morgen voor de strafrechters in het onderzoek met de vreemde naam ‘Honda Civic’, dat draait om de vondst van in totaal vier kwekerijen in Olst, Hardenberg en Staphorst in januari en april 2017.