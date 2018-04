Afzwaaiende brandweerman Van Dartel krijgt lintje

Video Na klimpartij wacht rondlei­ding langs schilderin­gen hoog in Plaskerk Raalte

15:22 Inwoners van Raalte, maar ook van daarbuiten, kunnen van dichtbij zien hoe de gewelfschilderingen worden geconserveerd in de Plaskerk in Raalte. Ze moeten er wel een klimpartij over hebben via trappen en steigers, die hen naar boven in de gebedsruimte brengt. De protestantse kerk biedt vanaf vrijdag 11 mei op vrijdagen daarvoor tussen 14.00 en 16.00 uur de mogelijkheid.