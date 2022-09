Agenten zetten stroomstootwapen in om verwarde man in Lemelerveld aan te houden

Bij de politie kwam er eerder vanuit de omgeving van Raalte via het 112-alarmnummer een paniekmelding binnen. Het voertuig van waaruit deze melding kwam werd nadat agenten met de melding aan de slag gingen even later aangetroffen in Lemelerveld. In de auto zat een 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfsplaats die op dat moment in een psychose verkeerde.