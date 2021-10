Al 35 jaar komen mensen uit heel Nederland naar Heino in de hoop een pareltje te vinden: ‘Het is bijna een sport’

Al 35 jaar is Robbedoes een begrip. Niet alleen in Heino, maar tot ver over de gemeentegrens kent men de zaak met mooie tweedehandskleding. Winkelend publiek komt overal vandaan, zelfs uit Friesland en de Randstad. Grootste verschil met de begintijd volgens eigenaresse Gerrianne Oosterlaar? ,,De kwaliteit van de kleding die hier hangt is echt gigantisch gestegen.”

De sfeer in de winkel is karakteristiek. ,,Vooral gezellig”, vat Gerrianne Oosterlaar samen. ,,Het sociale aspect is groot. Met veel vaste klanten heb ik een band opgebouwd. Mensen waarderen ons eerlijke advies. Alles en iedereen komt hier, niet alleen mensen die weinig te besteden hebben. Er zijn juist veel mensen die pareltjes zoeken. Ik zeg altijd: kom gewoon lekker binnenkijken. Ideeën opdoen, rondsnuffelen. Het is bijna een soort sport, schat zoeken. Soms hangt er niets naar je zin, prima. Weer een andere keer vind je iets prachtigs.”

Zondag precies 35 jaar geleden, op 10 oktober 1986, begonnen Annelies Borgers, Toos Bom en Marjan Freriks aan de Paalweg een winkel in tweedehandskinderkleding: Robbedoes. Vooraf kon kinderkleding ingebracht worden. Annelies Kloppenberg was een van de inbrengers. Zij had eveneens ideeën voor de verkoop, maar geen pand. Kloppenberg vertelde de drie over haar plannen. Na twee weken al draaide ze volop mee.

Annelies

Twee dames stapten eruit en uiteindelijk runden Freriks en Kloppenberg gezamenlijk tien jaar de winkel. Vervolgens was Kloppenberg dertien jaar alleen eigenaar tot Oosterlaar in beeld kwam. ,,Ik hielp bij drukte en het klikte tussen ons. Uiteindelijk mocht ik Robbedoes, toch Annelies’ kindje, in 2010 overnemen omdat ze wegens ziekte stopte. Ze heeft nog een tijdlang achter de schermen meegewerkt.” Ze wijst op een ingelijste foto achter de toonbank waarop ze beiden staan. ,,Annelies overleed eind 2011. Nog altijd komt ze voorbij in gesprekken. Niet vreemd, ze was jarenlang het gezicht van Robbedoes.”

Volledig scherm © Ronald Hissink

Het 25-jarig bestaan van Robbedoes herinnert Oosterlaar zich goed. ,, Annelies was ziek en bij de zaak stond een feesttent. Dat voelde dubbel en het was bovendien hectisch. Mijn vriendin Annemarie stelde spontaan voor te helpen.” Inmiddels doet ze dat al tien jaar. ,,Ik ben blijven hangen”, lacht Eikenaar. ,,Het blijft leuk om te doen.”

Balans

Kleding uitzoeken, prijzen en tegelijkertijd nogmaals selecteren, inbreng en verkoop bijhouden, de winkel bijhouden; Oosterlaar benadrukt dat ze het zonder hulp niet zou redden. ,,De balans tussen werk, thuis, lichamelijk en vriendenhulp moet goed blijven. Het is fijn om iemand achter de hand te hebben. Ook mijn man Tino, dochter Elles en zus Erna helpen veel, net als eerder vriendin Simone, die nu een tweedehandskledingwinkel in Raalte heeft.”

Quote Ik zeg altijd: kom gewoon lekker binnenkij­ken. Ideeën opdoen, rondsnuffe­len Gerrianne Oosterlaar, eigenaar

Robbedoes verhuisde meermaals. Na de Paalweg en een klein zijpandje naast Broeken Binkie, ooit een begrip in Heino, belandde Robbedoes via de Canadastraat op het huidige adres: Schoolstraat 4. Ongeacht het adres, de gezellige sfeer bleef. Rondneuzende moeders, spelende kinderen tussen de rekken, een kletspraatje bij de kassa.

Hing er in het begin alleen kinderkleding, tegenwoordig neemt dameskleding het grootste gedeelte van de winkel in. Alles van hoge kwaliteit. Oosterlaar: ,,Kleding zo goed als nieuw. Vroeger kwam het voor dat we zakken vol zooi kregen onder het mom van ‘jullie zoeken het wel uit’.”

Complimenten

Wijzend op de stapels ingebrachte tassen en dozen in het magazijn: ,,Daar hebben we geen tijd voor! Daarom hanteren we strenge regels bij alle ingebrachte kleding. Naast dat het fris en schoon is, moet kleding actueel zijn en er ongedragen, als nieuw, uitzien. Dat strenge helpt, we krijgen veel complimenten van klanten. Mensen vinden hier mooie kleding voor een leuk prijsje. Aan de andere kant ben ik natuurlijk wel afhankelijk van de inbreng. Anders kan ik niet bestaan.”

Volledig scherm © Ronald Hissink

Van ieder verkocht kledingstuk is 40 procent voor de inbrenger. Men krijgt uitbetaald als er iets verkocht is. De twee vertellen over een groep vrouwen die van de opbrengst een weekendje weggingen. Eikenaar vertelt dat er aan sommige ingebrachte kledingstukken verhalen kleven. ,,En veel emotionele waarde ook. Gekocht voor een speciale gelegenheid.”

Spijt

Mensen doen van ingebrachte stukken afstand, alle onverkochte kleding gaat naar het goede doel, Stichting Filippijnen in Heeten. Het komt voor dat een inbrenger spijt krijgt of dat iets per ongeluk werd ingebracht. Eikenaar: ,,Komt er iemand met een bepaalde blik binnen. Heb ik dat blauwe jasje ingebracht? Geen probleem. Mits het niet verkocht is, kunnen ze het zo weer meenemen.”

Oosterlaar voegt toe: ,,Wat trouwens ook voorkomt is dat mensen per ongeluk hun eigen kleding kopen. Dan kijk ik in het boek en zie ik de blouse die ze willen onder hun eigen naam staan...”

Volledig scherm © Ronald Hissink

Het winkelaanbod verandert veelvuldig. Oosterlaar: ,,Mensen doen tegenwoordig eenvoudiger afstand. Sommige stukken zijn gloednieuw. Leuk voor de winkel. Hoe blij iemand kan zijn met een vondst... Zelf word ik ook gelukkig van eens iets anders in mijn kledingkast.”

Daarover gesproken: wat draagt ze zelf eigenlijk? Lachend: ,,Een mooie mix van nieuw en tweedehands.”

Feestweek bij Robbedoes Op 11, 13 en 15 oktober wordt het jubileumfeest gevierd bij tweehandskledingzaak Robbedoes. Er is koffie met iets lekkers en er zijn meerdere acties. Adres: Schoolstraat 4, Heino. Maandag, woensdag, vrijdag: 09.00 – 16.30 uur. Eerste zaterdag van de maand: 10.00 – 15.30 uur. Dinsdag en donderdag gesloten. robbedoes2ehandskleding.nl