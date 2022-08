Al deze inwoners van Nieuw Heeten zijn al 50 jaar buren én getrouwd: ‘Sfeer is heel gezellig’

MET VIDEO Zo ziet de stikstof­cri­sis er op de Sallandse Heuvelrug uit: ‘Het is een sluipmoor­de­naar’

Minder plantensoorten, minder insecten en meer, veel meer mos. Te veel stikstof heeft grote gevolgen voor de Nederlandse natuur. Zo ook op de Sallandse Heuvelrug, waar je het probleem met het blote oog kunt zien. De paarse heidepracht verbloemt volgens boswachter Jos Schouten heel veel. ,,We hoeven geen 100 miljoen of vijf miljard, want daar ga je de natuur niet mee redden.’’

6 augustus