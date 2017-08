Alerte buren cruciaal voor afloop woningbrand als je op vakantie bent

Een goede buur is beter dan een verre vriend. Dat bleek de afgelopen weken wel toen buren in zeker drie gevallen de brandweer alarmeerden voor een woningbrand in een huis waarvan de bewoners op vakantie waren. Hoewel er grote schade was bij de drie ontdekte branden spelen alerte buren een cruciale rol in de afloop van een woningbrand. ,,Voor je het weet spreek je al van een middelbrand of een uitslaande brand,'' vertelt brandweerwoordvoerder Jan Wittenberg.

Volledig scherm Bij de woningbrand woensdagnacht in Olst kwam er rook onder de dakpannen vandaan. Dat zorgde ervoor dat de rookmelder bij de buren afging. © Rens Hulman / News United Het is woensdag 00:45 uur als een rookalarm afgaat in de Prinses Beatrixstraat in Olst. De bezitter van het rookalarm gaat op onderzoek uit en ontdekt brand bij de buren die op vakantie zijn. Er komt rook onder de dakpannen vandaan en de brandweer wordt gealarmeerd. De brandweer komt ter plaatse en weet de schade te beperken tot slechts veel rook, roet en waterschade. Mede door die alerte buurman. In de keuken bleek door onbekende oorzaak brand te zijn ontstaan. ,,De bewoners zijn toen gebeld door een familielid. Ik vernam dat ze vervolgens zijn teruggekomen naar Olst,'' vertelt Jan Wittenberg namens de veiligheidsregio IJsseland.

Vernietigende brand

Anderhalve week eerder liep het heel anders af op de Cröddendijk in Lettele. Het vuur greep om zich heen. De woonboerderij van Remco en Sabine Honshorst brandde 's nachts tot de grond toe af. Zij waren op vakantie in Duitsland en maakten gelijk rechtsomkeer toen ze het verschrikkelijke telefoontje ontvingen. De twee raakten alles kwijt en moeten helemaal opnieuw beginnen. Remco liet destijds optekenen dat de oorzaak misschien nog wel eens kortsluiting kon zijn, terwijl hij 'het huis bij vertrek wel goed had achtergelaten.' De politie en brandweer lieten enige tijd later weten dat het een onmogelijke klus is om de definitieve oorzaak te achterhalen. De woonboerderij was te zwaar beschadigd om gedegen onderzoek te doen.

De brandweer bekent dat woningbranden bij vakantiegangers later worden opgemerkt. ,,Normale rookmelders in het huis hebben dan vaak geen effect. Het duurt dan even voordat de brand is ontdekt.'' De tijd tussen de uitbraak en de melding is cruciaal aangezien het secondewerk is. ,,Voor je het weet spreek je al van een middelbrand of een uitslaande brand,'' vertelt Wittenberg over de ontwikkeling van een brand.

Platteland

De locatie van de brandende woning is naast het tijdstip van de melding een andere belangrijke factor om een huis nog te redden. ,,In grote steden als Deventer en Zwolle heb je beroepsploegen die vast op de kazerne zitten. Die zijn er vaak sneller dan de vrijwillige brandweer die eerst nog naar de kazerne toe moet. Dat duurt gewoon wat langer,'' vertelt Wittenberg over de branden in stedelijk en landelijk gebied.

Een maandje voor de vernietigende brand in Lettele was het raak in het bosrijke buitengebied van Wapenveld. Hendrik Karabagias, eigenaar van het Zwolse restaurant Las Rosas, kreeg op 22 juni 's middags te horen dat zijn vrijstaande woning in brand stond. Alerte buren ontdekten op tijd de brand en wisten ondanks de grote schade te voorkomen dat het huis tot de grond toe afbrandde. Karabagias staakte zijn vakantie en kwam vanuit Zeeland terug naar de Veluwe. Een hevige storm die op diverse plekken op de Veluwe voor blikseminslagen zorgde was waarschijnlijk de oorzaak van de brand die in de meterkast begon.

Tips

Woordvoerder Wittenberg kan niet vaak genoeg waarschuwen om je woning goed achter te laten voordat er wordt afgereisd naar het vakantieoord. Het is daarbij voornamelijk een kwestie van 'het stekkerwerk'. Wasmachines, televisie's, waterkokers en ook adapters van elektrische fietsen die nog in het stopcontact zitten vormen een gevaar. Daarnaast raadt Wittenberg ook de gekoppelde rookmelder aan. Die gaat zowel af bij de bewoner als bij de buren, waarmee een brand in een woning van vakantiegangers nog sneller kan worden opgemerkt.

Meer tips om je woning veilig achter te laten lees je hier.