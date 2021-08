Alle buien verzamelen! Hellendoorn spoelt stokoud regenrecord uit de boeken: ‘De volle laag gekregen’

Pionieren in Heeten: zonnepark is eerste initiatief van burgers dat stroom gaat verkopen op energie­markt

13 augustus De stroom van het zonnepark in Heeten is straks waarschijnlijk in heel Nederland beschikbaar. De ruim 7500 zonnepanelen gaan begin 2022 stroom leveren aan de energiemarkt. Uniek, want nog niet eerder kreeg een burgerinitiatief dat voor elkaar. Duurzame energie leveren was tot nu toe vooral weggelegd voor de grote spelers.