Nuchter Olst gunt Yosina haar succes

Trots zijn ze in Olst op Yosina Rumajauw (11), die vrijdagavond The Voice Kids won. Maar van gekte rond de in één klap toch best wel beroemde jonge inwoner van het dorp is geen sprake.

,,De mensen hier vinden het mooi, maar zijn nuchter’’, zegt Elly Veldkamp, terwijl ze met de boodschappentas bij het huis van het kindsterretje loopt. Zeker, in de straat waar Yosina woont hangen vlaggen uit, maar elders in het dorp merk je niets van het Sallandse tienersucces.

Het huis waar Yosina woont is versierd en in de straat hangt op diverse adressen de driekleur uit. ,,Natuurlijk voor Yosina’’, klinkt het bij de kassa van boekhandel Korten aan de overkant. ,,We zijn trots op haar.’’

Aandacht

Yosina zelf is aan het begin van de middag thuis. De familie laat de verslaggever hartelijk binnen, maar hoe graag de hoofdrolspeelster zelf ook wil, ze kan even geen interview geven. Ze zit al aan haar ‘uren’ deze week; het arbeidsrecht is streng bij kindsterren die volop in de schijnwerpers staan. Duidelijk is wel dat de familie van de aandacht geniet.

Door het raam horen ze het geroezemoes van mensen die langs lopen en opmerken: ‘Kijk, hier woont ze’. Maar niemand belt aan. Misschien ook wel typisch Sallands. Iedereen geniet mee, maar laat Yosina met rust. ,,Ze is natuurlijk ook nog maar elf jaar oud’’, merken iets verderop Merinthe en Cyll op. Ze staan achter de balie bij bij lifestylewinkel De Olsterhof, waar op de stoep een krijtbord staat met de tekst ‘Trots op Yosina’.

Parade

De twee zestienjarige medewerksters zien geen opvallende parade van kijkers in de straat, maar het succes is leuk voor Yosina. En mooi dat Olst in één adem klinkt op tv en in de media. Hebben ze zelf gestemd op hun plaatsgenote? ,,Tuurlijk, iedereen bij ons thuis’’, zegt Cyll. Bij Merinthe hetzelfde verhaal. ,,Eigenlijk kijken we nooit naar The Voice Kids, maar ik denk dat gisteravond het hele dorp gekeken heeft. Ze was al wel bekend van optredens in het dorp, iedereen gunt het haar.’’

Volledig scherm De Aaldert Geertsstraat in Olst viert het succes van Yosina, die vrijdagavond The Voice Kids won. © Martijn Ubels

