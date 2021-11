Alles blinkt en schittert in deze kerstwinkel Raalte: ‘Na een jaar zonder kerstshoppen gaat iedereen los’

Blij word je ervan zodra je de Christmasstore in het voormalige D-Reizenpand aan de Herenstraat in Raalte binnenloopt. En zo denken meer mensen. In de winkel vol kerstspullen is het een komen en gaan. ‘Och wat is dit leuk’ en ‘deze nemen we ook vast mee’ zijn uitdrukkingen die vaak gehoord worden.