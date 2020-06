Alternatieve avondvierdaagse in Heino met start en finish thuis. ‘Leuk om toch een medaille te verdienen’

Twijfels over openen zwembad in Luttenberg volledig weggenomen na run op abonnemen­ten

10 juni Het was onzeker of je dit jaar kon plonsen in het openluchtzwembad van Luttenberg. Eind mei stelde het bestuur van Zwembad ’t Siel in Luttenberg een harde eis: 400 verkochte abonnementen, anders geen water in het bad. Amper twee weken verder gaat het zwembad richting de 500 abonnementen. Als alles volgend planning loopt kan er zondag al gezwommen worden in Luttenberg.