Amerikaanse band The Brandos sluit zondag van Ribs & Blues af

The Brandos doen af en toe Europa aan voor hun energieke live shows. Het Engelse rocktrio The Brew is de openingsact op het hoofdpodium op het festivalterrein Domineeskamp. Gitaargeweld met invloeden van The Who en Led Zeppelin. Op de zondag van het festival zal tevens het afscheidsoptreden van gitarist Erwin Java bij King Of The World (KOTW) plaatsvinden. Met KOTW speelde hij driemaal eerder op het Raalter festival en daarvoor ook al met Cuby & The Blizzards.