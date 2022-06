Amper bezwaar tegen kindcentrum Olst, waar kinderen via omstreden fietstunnel naartoe moeten

Met video In Broekland rollen 100 kant-en-kla­re duurzame huizen per jaar van de band: ‘De oplossing voor veel problemen’

Huizen die CO2-neutraal, nagenoeg stikstofvrij, volledig natuurlijk en ook nog eens snel gebouwd worden. Het klinkt als een utopie. Maar in een bedrijfshal in het Sallandse kerkdorp Broekland bewijzen Ieke Selen en Victor de Beus dat het kan. Daar wordt gewerkt aan negen kant-en-klare huizen voor nieuwbouwwijk Olstergaard in Olst. ,,Elke 20 seconden groeit er in de Europese productiebossen genoeg hout aan voor één woning.”

27 juni