André en Erica helpen prostituees en verslaafden hun oude leven los te laten: ‘Sekswerk kan verslavend zijn’

In april van dit jaar opende hulpverleningsorganisatie Terwille in een statig pand in Salland het opvanghuis voor vrouwen die in de prostitutie zijn beland of verslaafd zijn geraakt. ,,Of beide. In de prostitutie kom je ook veel verslavingsproblematiek tegen”, weet Erica. Voor haar is de cirkel rond. Zij is terug op de plek waar ze 41 jaar geleden als 17-jarige stage liep. Naast haar dagelijkse werkzaamheden in het vrouwenhuis doet ze ook nog twee dagen per week outreachend hulpverleningswerk. ,,Ik bezoek prostituees in de bordelen en op straat. Bied ze een luisterend oor en een helpende hand als ze daar behoefte aan hebben.”