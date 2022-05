App installeren? Raalte trekt tienduizenden euro’s uit om ouderen in de bieb door digitale doolhof te loodsen

Weer zware mishande­ling in centrum Raalte, nu op kermis: onderzoek naar meerdere verdachten

De politie doet onderzoek naar een zware mishandeling op de kermis in Raalte. Op woensdagavond liep een persoon fors letsel aan zijn neus op toen het op de Domineeskamp foutging. Het is het tweede zware geweldsincident in korte tijd in het centrum van het dorp.

19 mei