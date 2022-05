Appie en Dini uit Raalte missen Oekraïner Oleksander nu al: ‘Het is alsof ons kind het huis uit ging’

Of het stil is in huis? Appie Wassing (76) kijkt zijn 75-jarige vrouw, Dini, aan in de woonkamer van hun Raalter rijtjeshuis. Dini knikt. ,,Ja, eigenlijk wel een beetje.’’ Want Oleksander Yevtushok is afgelopen woensdag vertrokken, naar een kamer in Emmeloord.