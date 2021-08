Auto door duikteam gevonden in de IJssel bij Wijhe: ‘Het was de auto die we al weken zochten’

Bij de Loswal in Wijhe heeft een duikteam gisteravond een auto in de IJssel gevonden. Het gespecialiseerde duikbedrijf van Johan ten Have uit Wijhe ontdekte de auto in de rivier. Volgens Ten Have gaat het om de auto waar de politie al een aantal weken naar op zoek was, maar dat wil de politie nog niet bevestigen. Onduidelijk is of een bestuurder is aangetroffen. De politie houdt zich daarover vooralsnog op de vlakte. Ten Have: ,,Je weet wat je kan aantreffen, dus ik ben niet geschrokken. Maar prettig is het nooit.’’