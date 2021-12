Auto te water in Wijhe: drie personen naar het ziekenhuis

Politieon­der­zoek naar oorzaak dodelijk ongeval bij supermarkt Raalte neemt nog dagen in beslag

Het politieonderzoek naar de oorzaak van het dodelijke ongeval bij de Jumbo-supermarkt in Raalte is nog in volle gang. Het is goed mogelijk dat de inspectie pas over geruime tijd duidelijkheid kan geven over de exacte toedracht.

17 december